Abierto Mexicano Telcel. Адриан Маннарино оказался сильнее Тэйлора Фритца

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Матч длился 2 часа 14 минут. За это время Адриан шесть раз подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и пять раз ошибся на подаче. Его оппонент сделал пять эйсов, три брейка и столько же двойных ошибок. Теперь счёт в личных противостояниях между соперниками стал 2:0 в пользу представителя Франции.

В следующем круге соревнований Abierto Mexicano Telcel Маннарино поборется или с австрийцем Домиником Тимом, или со своим соотечественником Жилем Симоном.