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https://sport.mail.ru/news/tennis/28916350/
28 февраля 2017, 11:33 | Теннис | GoTennis.ru

Abierto Mexicano Telcel. Адриан Маннарино оказался сильнее Тэйлора Фритца

65-я ракетка мира, 28-летний француз успешно стартовал на турнире АТР в Мексике, сломив в стартовом поединке сопротивление 19-летнего американца Тэйлора Фритца, находящегося на 136-й позиции в мировой табели о рангах, 3/6, 7/6 (5), 6/4.

65-я ракетка мира 28-летний француз успешно стартовал на турнире <span class=error>АТР</span> в Мексике сломив в стартовом поединке сопротивление 19-летнего американца <span class=error>Тэйлора</span> <span class=error>Фритца</span> находящегося на 136-й позиции в мировой табели о рангах 3/6 7/6 (5) 6/4. Увеличить
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Матч длился 2 часа 14 минут. За это время Адриан шесть раз подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и пять раз ошибся на подаче. Его оппонент сделал пять эйсов, три брейка и столько же двойных ошибок. Теперь счёт в личных противостояниях между соперниками стал 2:0 в пользу представителя Франции.

В следующем круге соревнований Abierto Mexicano Telcel Маннарино поборется или с австрийцем Домиником Тимом, или со своим соотечественником Жилем Симоном.
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