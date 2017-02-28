Abierto Mexicano Telcel. Адриан Маннарино оказался сильнее Тэйлора Фритца
65-я ракетка мира, 28-летний француз успешно стартовал на турнире АТР в Мексике, сломив в стартовом поединке сопротивление 19-летнего американца Тэйлора Фритца, находящегося на 136-й позиции в мировой табели о рангах, 3/6, 7/6 (5), 6/4.
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Матч длился 2 часа 14 минут. За это время Адриан шесть раз подавал навылет, реализовал три
В следующем круге соревнований Abierto Mexicano Telcel Маннарино поборется или с австрийцем Домиником Тимом, или со своим соотечественником Жилем Симоном.
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