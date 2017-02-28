Сегодня день рождения у Елены Янкович!
Сегодня свой 32-й день рождения отмечает сербская теннисистка Елена Янкович. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Елены и желает ей здоровья и успехов, как на корте, так и за его пределами.
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Елена Янкович родилась в Белграде (Сербия) в семье экономистов Валелина и Снежаны. У Елены есть двое братьев — Марко и Стефан. Начала заниматься теннисом в возрасте девяти лет. Свои первые шаги в профессиональном Туре Елена сделала в 2000 году. За время выступлений Янкович стала победительницей пятнадцати турниров WTA в одиночном и двух — в парном разряде. За свою карьеру Янкович заработала $18,831,127.
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