Акапулько. Кирстен Флипкенс пробилась во второй круг турнира
76-я ракетка мира, 31-летняя бельгийка Кирстен Флипкенс, с победы стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel, одолев в трёх сетах со счётом 7/5, 6/7 (1), 6/1 295-й номер мирового рейтинга, 19-летнюю итальянку Ренату Заразуа.
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За 2 часа 49 минут, проведённые на корте, ни одна из теннисистов не сделала ни одного эйса. При этом Кирстен реализовала девять
В следующем круге соревнований в Мексике Кирстен Флипкенс сразится либо с канадкой Эжени Бушар, либо с хорваткой Айлой Томлянович.
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