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https://sport.mail.ru/news/tennis/28915829/
28 февраля 2017, 11:05 | Теннис | GoTennis.ru

Акапулько. Кирстен Флипкенс пробилась во второй круг турнира

76-я ракетка мира, 31-летняя бельгийка Кирстен Флипкенс, с победы стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel, одолев в трёх сетах со счётом 7/5, 6/7 (1), 6/1 295-й номер мирового рейтинга, 19-летнюю итальянку Ренату Заразуа.

76-я ракетка мира 31-летняя бельгийка <span class=error>Кирстен</span> Флипкенс с победы стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel одолев в трёх сетах со счётом 7/5 6/7 (1) 6/1 295-й номер мирового рейтинга 19-летнюю итальянку <span class=error>Ренату</span> <span class=error>Заразуа</span>. Увеличить
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За 2 часа 49 минут, проведённые на корте, ни одна из теннисистов не сделала ни одного эйса. При этом Кирстен реализовала девять брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок. а Рената сделала пять брейков и восемь раз ошиблась при подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В следующем круге соревнований в Мексике Кирстен Флипкенс сразится либо с канадкой Эжени Бушар, либо с хорваткой Айлой Томлянович.
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Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира в Акапулько

27-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 50-е место в мировой классификации, пробилась во второй круг соревнований Abierto Mexicano Telcel в Мексике, переиграв со счётом 6/2, 6/1 293-й номер мирового рейтинга, 22-летнюю француженку Хлоэ Пакет.
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