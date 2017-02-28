Акапулько. Кирстен Флипкенс пробилась во второй круг турнира

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За 2 часа 49 минут, проведённые на корте, ни одна из теннисистов не сделала ни одного эйса. При этом Кирстен реализовала девять брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок. а Рената сделала пять брейков и восемь раз ошиблась при подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В следующем круге соревнований в Мексике Кирстен Флипкенс сразится либо с канадкой Эжени Бушар, либо с хорваткой Айлой Томлянович.