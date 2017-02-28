Фелисиано Лопес завершил выступление на соревнованиях в Акапулько

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За 2 часа 15 минут, проведённые на корте, Фелисиано сделал четыре эйса, четыре брейка и одну двойную ошибку, а Джаред четырежды подавал навылет. реализовал пять брейк-пойнтов и дважды ошибся при подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в четвертьфинал соревнований в Мексике Томпсон померится силами или с американцем Джеком Соком, или с японцем Ёсихито Нисиокой.