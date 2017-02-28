Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28915828/
28 февраля 2017, 11:05 | Теннис | GoTennis.ru

Фелисиано Лопес завершил выступление на соревнованиях в Акапулько

35-летний испанский теннисист Фелисиано Лопес, находящийся на 31-й строчке в мировой табели о рангах, покидает турнира Abierto Mexicano Telcel, уступив в трёх партиях 79-й ракетке мира, 22-летнему австралийцу Джареду Томпсону, — 6/2, 3/6, 3/6.

35-летний испанский теннисист Фелисиано <span class=error>Лопес</span> находящийся на 31-й строчке в мировой табели о рангах покидает турнира Abierto Mexicano Telcel уступив в трёх партиях 79-й ракетке мира 22-летнему австралийцу <span class=error>Джареду</span> <span class=error>Томпсону</span> — 6/2 3/6 3/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 15 минут, проведённые на корте, Фелисиано сделал четыре эйса, четыре брейка и одну двойную ошибку, а Джаред четырежды подавал навылет. реализовал пять брейк-пойнтов и дважды ошибся при подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в четвертьфинал соревнований в Мексике Томпсон померится силами или с американцем Джеком Соком, или с японцем Ёсихито Нисиокой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Abierto Mexicano Telcel. Адриан Маннарино оказался сильнее Тэйлора Фритца

Abierto Mexicano Telcel. Адриан Маннарино оказался сильнее Тэйлора Фритца

65-я ракетка мира, 28-летний француз успешно стартовал на турнире АТР в Мексике, сломив в стартовом поединке сопротивление 19-летнего американца Тэйлора Фритца, находящегося на 136-й позиции в мировой табели о рангах, 3/6, 7/6 (5), 6/4.
Еще 7 новостей  Все новости
28 февраля

Акапулько. Шелби Роджерс в двух партиях одолела Луизу Чирико

Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира в Акапулько

Abierto Mexicano Telcel. Адриан Маннарино оказался сильнее Тэйлора Фритца