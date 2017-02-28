Андреа Петкович с победы стартовала на соревнованиях в Акапулько

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За 1 час 39 минут, проведённые на корте, Андреа сделала два эйса, восемь брейков и девять двойных ошибок. Джейми четырежды подавала навылет, сделала шесть брейков и трижды ошиблась на подаче.

В следующем круге соревнований в Акауплько Петкович сразится с француженкой Николь Парментье, которая взяла верх над американкой Николь Гиббз.