Андреа Петкович с победы стартовала на соревнованиях в Акапулько
29-летняя немецкая теннисистка Андреа Петкович, занимающая 82-е место в рейтинге WTA, стала участницей второго круга турнира Abierto Mexicano Telcel, одолев в своём первом матче 170-ю ракетке мира, 21-летнюю американку Джейми Лёб, — 2/6, 6/1, 6/3.
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За 1 час 39 минут, проведённые на корте, Андреа сделала два эйса, восемь брейков и девять двойных ошибок. Джейми четырежды подавала навылет, сделала шесть брейков и трижды ошиблась на подаче.
В следующем круге соревнований в Акауплько Петкович сразится с француженкой Николь Парментье, которая взяла верх над американкой Николь Гиббз.
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