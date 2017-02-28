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https://sport.mail.ru/news/tennis/28915361/
28 февраля 2017, 11:04 | Теннис | GoTennis.ru

Андреа Петкович с победы стартовала на соревнованиях в Акапулько

29-летняя немецкая теннисистка Андреа Петкович, занимающая 82-е место в рейтинге WTA, стала участницей второго круга турнира Abierto Mexicano Telcel, одолев в своём первом матче 170-ю ракетке мира, 21-летнюю американку Джейми Лёб, — 2/6, 6/1, 6/3.

29-летняя немецкая теннисистка <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Петкович</span> занимающая 82-е место в рейтинге WTA стала участницей второго круга турнира Abierto Mexicano Telcel одолев в своём первом матче 170-ю ракетке мира 21-летнюю американку <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Лёб</span> — 2/6 6/1 6/3. Увеличить
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За 1 час 39 минут, проведённые на корте, Андреа сделала два эйса, восемь брейков и девять двойных ошибок. Джейми четырежды подавала навылет, сделала шесть брейков и трижды ошиблась на подаче.

В следующем круге соревнований в Акауплько Петкович сразится с француженкой Николь Парментье, которая взяла верх над американкой Николь Гиббз.
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