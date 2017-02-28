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https://sport.mail.ru/news/tennis/28915131/
28 февраля 2017, 10:29 | Теннис | GoTennis.ru

Джон Иснер в двух партиях уступил Стиву Джонсону на турнире в Акапулько

31-летний американский теннисист Джон Иснер, занимающий 22-е место в рейтинге АТР, покидает соревнования Abierto Mexicano Telcel, проиграв в стартовом поединке 26-й ракетке мира, своему 27-летнему соотечественнику Стиву Джонсону, — 4/6, 4/6.

31-летний американский теннисист Джон <span class=error>Иснер</span> занимающий 22-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> покидает соревнования Abierto Mexicano Telcel проиграв в стартовом поединке 26-й ракетке мира своему 27-летнему соотечественнику <span class=error>Стиву</span> <span class=error>Джонсону</span> — 4/6 4/6. Увеличить
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За 1 час 5 минут. проведённые на корте, Иснер сделал семь эйсов и пять двойных ошибок, а Стив пять раз подавал навылет, сделал два брейка и лишь раз ошибся на подаче. Теперь счёт в личных встречах между спортсменами стал равным — 4:4.

Таким образом, в следующей стадии турнира Abierto Mexicano Telcel в Акапулько Джонсон сыграет с ещё одним своим соотечественником — Эрнесто Эскобедо, который взял верх над Стефаном Козловым.
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20-летний хорватский теннисист Борна Чорич, занимающий 64-е место в мировой табели о рангах, пробился во второй круг турнира Abierto Mexicano Telcel в Акапулько, нанеся поражение 560-й ракетке мира, 21-летнему хозяину кортов Лукасу Гомесу, — 6/1, 6/1.
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