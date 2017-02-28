Джон Иснер в двух партиях уступил Стиву Джонсону на турнире в Акапулько

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За 1 час 5 минут. проведённые на корте, Иснер сделал семь эйсов и пять двойных ошибок, а Стив пять раз подавал навылет, сделал два брейка и лишь раз ошибся на подаче. Теперь счёт в личных встречах между спортсменами стал равным — 4:4.

Таким образом, в следующей стадии турнира Abierto Mexicano Telcel в Акапулько Джонсон сыграет с ещё одним своим соотечественником — Эрнесто Эскобедо, который взял верх над Стефаном Козловым.