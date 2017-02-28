Джон Иснер в двух партиях уступил Стиву Джонсону на турнире в Акапулько
31-летний американский теннисист Джон Иснер, занимающий 22-е место в рейтинге АТР, покидает соревнования Abierto Mexicano Telcel, проиграв в стартовом поединке 26-й ракетке мира, своему 27-летнему соотечественнику Стиву Джонсону, — 4/6, 4/6.
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За 1 час 5 минут. проведённые на корте, Иснер сделал семь эйсов и пять двойных ошибок, а Стив пять раз подавал навылет, сделал два брейка и лишь раз ошибся на подаче. Теперь счёт в личных встречах между спортсменами стал равным — 4:4.
Таким образом, в следующей стадии турнира Abierto Mexicano Telcel в Акапулько Джонсон сыграет с ещё одним своим соотечественником — Эрнесто Эскобедо, который взял верх над Стефаном Козловым.
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