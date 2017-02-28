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https://sport.mail.ru/news/tennis/28915130/
28 февраля 2017, 10:21 | Теннис | GoTennis.ru

Abierto Mexicano Telcel. Полин Парментье нанесла поражение Николь Гиббз

59-я ракетка мира, 31-летняя француженка Полин Парментье, успешно стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel в Мексике, одолев в дебютном матче 84-й номер мировой классификации, 23-летнюю американку Николь Гиббз, — 7/5, 6/7 (6), 6/2.

59-я ракетка мира 31-летняя француженка Полин Парментье успешно стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel в Мексике одолев в дебютном матче 84-й номер мировой классификации 23-летнюю американку <span class=error>Николь</span> <span class=error>Гиббз</span> — 7/5 6/7 (6) 6/2. Увеличить
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Первая официальная встреча соперниц длилась 3 часа 9 минут. За это время Полин записала в свой актив два эйса и 12 двойных ошибок, реализовав 11 брейк-пойнтов. Николь ни разу не подавала навылет, но сделала восемь брейков и шесть раз ошиблась на подаче.

Во втором круге соревнований в Акапулько Парментье будет противостоять немка Андреа Петкович, которая переиграла американку Джейми Лёб.
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73-й номер мирового рейтинга, 24-летняя британка Хизер Уотсон, успешно стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel, сломив сопротивление 31-летней американки Бетани Маттек-Сандс, находящейся на 164-й строчке в рейтинге WTA, — 7/5, 6/3.
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