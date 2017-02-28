Abierto Mexicano Telcel. Полин Парментье нанесла поражение Николь Гиббз
59-я ракетка мира, 31-летняя француженка Полин Парментье, успешно стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel в Мексике, одолев в дебютном матче 84-й номер мировой классификации, 23-летнюю американку Николь Гиббз, — 7/5, 6/7 (6), 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первая официальная встреча соперниц длилась 3 часа 9 минут. За это время Полин записала в свой актив два эйса и 12 двойных ошибок, реализовав 11
Во втором круге соревнований в Акапулько Парментье будет противостоять немка Андреа Петкович, которая переиграла американку Джейми Лёб.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter