Abierto Mexicano Telcel. Полин Парментье нанесла поражение Николь Гиббз

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Первая официальная встреча соперниц длилась 3 часа 9 минут. За это время Полин записала в свой актив два эйса и 12 двойных ошибок, реализовав 11 брейк-пойнтов. Николь ни разу не подавала навылет, но сделала восемь брейков и шесть раз ошиблась на подаче.

Во втором круге соревнований в Акапулько Парментье будет противостоять немка Андреа Петкович, которая переиграла американку Джейми Лёб.