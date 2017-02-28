Борна Чорич стал участником второго круга соревнований в Мексике

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За 57 минут, проведённые на корте, Борна записал в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав при этом пять брейк-пойнтов. Лукас ни разу не подавал навылет и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча игроков.

В следующем раунде соревнований в Мексике Чорич скрестит ракетки или с украинцем Александром Долгополовым, или со своим соотечественником Марином Чиличем.