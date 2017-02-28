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https://sport.mail.ru/news/tennis/28914905/
28 февраля 2017, 10:01 | Теннис | GoTennis.ru

Борна Чорич стал участником второго круга соревнований в Мексике

20-летний хорватский теннисист Борна Чорич, занимающий 64-е место в мировой табели о рангах, пробился во второй круг турнира Abierto Mexicano Telcel в Акапулько, нанеся поражение 560-й ракетке мира, 21-летнему хозяину кортов Лукасу Гомесу, — 6/1, 6/1.

20-летний хорватский теннисист Борна <span class=error>Чорич</span> занимающий 64-е место в мировой табели о рангах пробился во второй круг турнира Abierto Mexicano Telcel в Акапулько нанеся поражение 560-й ракетке мира 21-летнему хозяину кортов <span class=error>Лукасу</span> <span class=error>Гомесу</span> — 6/1 6/1. Увеличить
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За 57 минут, проведённые на корте, Борна записал в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав при этом пять брейк-пойнтов. Лукас ни разу не подавал навылет и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча игроков.

В следующем раунде соревнований в Мексике Чорич скрестит ракетки или с украинцем Александром Долгополовым, или со своим соотечественником Марином Чиличем.
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