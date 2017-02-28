Борна Чорич стал участником второго круга соревнований в Мексике
20-летний хорватский теннисист Борна Чорич, занимающий 64-е место в мировой табели о рангах, пробился во второй круг турнира Abierto Mexicano Telcel в Акапулько, нанеся поражение 560-й ракетке мира, 21-летнему хозяину кортов Лукасу Гомесу, — 6/1, 6/1.
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За 57 минут, проведённые на корте, Борна записал в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав при этом пять
В следующем раунде соревнований в Мексике Чорич скрестит ракетки или с украинцем Александром Долгополовым, или со своим соотечественником Марином Чиличем.
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