Акапулько. Хизер Уотсон взяла верх над Бетани Маттек-Сандс
73-й номер мирового рейтинга, 24-летняя британка Хизер Уотсон, успешно стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel, сломив сопротивление 31-летней американки Бетани
Маттек-Сандс, находящейся на 164-й строчке в рейтинге WTA, — 7/5, 6/3.
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Матч длился 1 час 47 минут. За это время Хизер трижды подавала навылет, сделала шесть брейков и десять раз ошиблась на подаче. Бетани выполнила четыре эйса, реализовала три
В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Акапулько Уотсон померится силами с француженкой Кристиной Младенович, обыгравшей Варвару Лепченко из США.
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