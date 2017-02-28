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https://sport.mail.ru/news/tennis/28914904/
28 февраля 2017, 10:00 | Теннис | GoTennis.ru

Акапулько. Хизер Уотсон взяла верх над Бетани Маттек-Сандс

73-й номер мирового рейтинга, 24-летняя британка Хизер Уотсон, успешно стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel, сломив сопротивление 31-летней американки Бетани Маттек-Сандс, находящейся на 164-й строчке в рейтинге WTA, — 7/5, 6/3.

73-й номер мирового рейтинга 24-летняя британка <span class=error>Хизер</span> <span class=error>Уотсон</span> успешно стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel сломив сопротивление 31-летней американки <span class=error>Бетани</span> <nobr>Маттек-Сандс</nobr> находящейся на 164-й строчке в рейтинге WTA — 7/5 6/3. Увеличить
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Матч длился 1 час 47 минут. За это время Хизер трижды подавала навылет, сделала шесть брейков и десять раз ошиблась на подаче. Бетани выполнила четыре эйса, реализовала три брейк-пойнта и дважды ошиблась при подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменками стал равным — 1:1.

В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Акапулько Уотсон померится силами с француженкой Кристиной Младенович, обыгравшей Варвару Лепченко из США.
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