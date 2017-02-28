Акапулько. Хизер Уотсон взяла верх над Бетани Маттек-Сандс

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Матч длился 1 час 47 минут. За это время Хизер трижды подавала навылет, сделала шесть брейков и десять раз ошиблась на подаче. Бетани выполнила четыре эйса, реализовала три брейк-пойнта и дважды ошиблась при подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменками стал равным — 1:1.

В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Акапулько Уотсон померится силами с француженкой Кристиной Младенович, обыгравшей Варвару Лепченко из США.