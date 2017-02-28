Акапулько. Кристина Младенович сломила сопротивление Варвары Лепченко
23-летняя французская теннисистка Кристина Младенович, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, с победы стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel, переиграв в дебютном поединке 91-ю ракетку мира, 30-летнюю Ваврвару Лепченко из США, — 6/2, 6/3.
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Первая встреча соперниц длилась 1 час 15 минут. За это время Кристина записала в свой актив пять эйсов и три двойные ошибки, реализовав четыре
В следующем раунде соревнований в Мексике Младенович сразится с британкой Хизер Уотсон, которая, в свою очередь, нанесла поражение американке Бетани
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