Акапулько. Кристина Младенович сломила сопротивление Варвары Лепченко

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Первая встреча соперниц длилась 1 час 15 минут. За это время Кристина записала в свой актив пять эйсов и три двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта. Её оппонентка трижды подавала навылет и сделала один брейк.