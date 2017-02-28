Abierto Mexicano Telcel. Давид Гоффин отдал сопернику всего три гейма
11-й номер мирового рейтинга, 26-летний бельгиец Давид Гоффин, стал участником второго круга соревнований АТР в Акапулько, одолев на старте турнира 36-летнего француза Стефана Робера, находящегося на 80-й строчке в мировой классификации, — 6/1, 6/2.
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За 54 минуты, проведённые на корте, Давид сделал шесть эйсов, четыре брейка и одну двойную ошибку, а Стефан лишь раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не играли.
Во втором раунде соревнований Abierto Mexicano Telcel Давид Гоффин скрестит ракетки или с британцем Кайлом Эдмундом, или с американцем Сэмом Куэрри.
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