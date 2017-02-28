Кристина Младенович пробилась во второй круг теннисного турнира в Акапулько
МОСКВА, 28 фев —
Р-Спорт. Французская теннисистка Кристина Младенович вышла во второй раунд турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет более 220 тысяч долларов.
Вторая ракетка турнира Младенович в первом круге победила американку Варвару Лепченко со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
Следующей соперницей Младенович будет британка Хитер Уотсон.
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