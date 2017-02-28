Его соотечественник Ренцо Оливо нанес поражение испанцу Иньиго Сервантесу. Теперь Оливо встретится с португальцем Жоау Соузой, а соперник Пельи определится в дуэли еще одного представителя Аргентины Карлоса Берлока и хозяина корта Тиагу Монтейру.

Сан-Паулу (Бразилия).

Турнир ATP Brasil Open.

Призовой фонд 455 565 долларов.

Закрытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Пелья (Аргентина) — Клезар (Бразилия, Q) — 6:2, 6:3.

Оливо (Аргентина) — Сервантес (Испания) — 7:6 (8:6), 6:4.