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28 февраля 2017, 0:28 | Теннис | Спорт-Экспресс

Пелья — во втором круге турнира в Сан-Паулу

Аргентинец Гвидо Пелья в двух сетах обыграл бразильца Гильерме Клезара в первом круге турнира ATP в Сан-Паулу.

Его соотечественник Ренцо Оливо нанес поражение испанцу Иньиго Сервантесу. Теперь Оливо встретится с португальцем Жоау Соузой, а соперник Пельи определится в дуэли еще одного представителя Аргентины Карлоса Берлока и хозяина корта Тиагу Монтейру.

Сан-Паулу (Бразилия).

Турнир ATP Brasil Open.

Призовой фонд 455 565 долларов.

Закрытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Пелья (Аргентина) — Клезар (Бразилия, Q) — 6:2, 6:3.

Оливо (Аргентина) — Сервантес (Испания) — 7:6 (8:6), 6:4.
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