Пелья — во втором круге турнира в Сан-Паулу
Аргентинец Гвидо Пелья в двух сетах обыграл бразильца Гильерме Клезара в первом круге турнира ATP в
Сан-Паулу.
Его соотечественник Ренцо Оливо нанес поражение испанцу Иньиго Сервантесу. Теперь Оливо встретится с португальцем Жоау Соузой, а соперник Пельи определится в дуэли еще одного представителя Аргентины Карлоса Берлока и хозяина корта Тиагу Монтейру.
Турнир ATP Brasil Open.
Призовой фонд 455 565 долларов.
Закрытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Пелья (Аргентина) — Клезар (Бразилия, Q) — 6:2, 6:3.
Оливо (Аргентина) — Сервантес (Испания) — 7:6 (8:6), 6:4.
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