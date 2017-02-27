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https://sport.mail.ru/news/tennis/28910944/
27 февраля 2017, 21:14 | Теннис | Спорт-Экспресс

Монфис — во втором круге турнира в Дубае

Француз Гаэль Монфис в двух сетах обыграл Мохамеда Сафвата из Египта в первом круге турнира ATP в Дубае.

Его следующий соперник определится в поединке британца Дэниэла Эванса и немца Дастина Брауна.

Дубай (ОАЭ).

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships.

Призовой фонд 2 429 150 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Монфис (Франция, 4) — Сафват (Египет, WC) — 6:4, 6:3.
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