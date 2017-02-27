Монфис — во втором круге турнира в Дубае
Француз Гаэль Монфис в двух сетах обыграл Мохамеда Сафвата из Египта в первом круге турнира ATP в Дубае.
Его следующий соперник определится в поединке британца Дэниэла Эванса и немца Дастина Брауна.
Дубай (ОАЭ).
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships.
Призовой фонд 2 429 150 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Монфис (Франция, 4) — Сафват (Египет, WC) — 6:4, 6:3.
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