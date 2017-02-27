Кайлинь и Одзаки встретятся во 2-м круге на турнире в Куала-Лумпуре
Украинка Катерина Козлова в двух сетах потерпела поражение от китаянки Чжан Кайлинь в матче первого круга турнира в
Куала-Лумпуре со счётом 6:7 (8:10), 2:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Козлова 5 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3
Во втором круге Чжан Кайлинь встретится с японкой Рисой Одзаки, в трёх сетах обыгравшей Каглу Буюкаксай (8) из Турции со счётом 6:2, 3:6, 6:4.
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