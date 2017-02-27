Кайлинь и Одзаки встретятся во 2-м круге на турнире в Куала-Лумпуре

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Козлова 5 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету китаянки 3 двойные ошибки и 5 брейков.



Во втором круге Чжан Кайлинь встретится с японкой Рисой Одзаки, в трёх сетах обыгравшей Каглу Буюкаксай (8) из Турции со счётом 6:2, 3:6, 6:4.