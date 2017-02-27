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https://sport.mail.ru/news/tennis/28910847/
27 февраля 2017, 21:09 | Теннис | Чемпионат.com

Кайлинь и Одзаки встретятся во 2-м круге на турнире в Куала-Лумпуре

Украинка Катерина Козлова в двух сетах потерпела поражение от китаянки Чжан Кайлинь в матче первого круга турнира в Куала-Лумпуре со счётом 6:7 (8:10), 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Козлова 5 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету китаянки 3 двойные ошибки и 5 брейков.

Во втором круге Чжан Кайлинь встретится с японкой Рисой Одзаки, в трёх сетах обыгравшей Каглу Буюкаксай (8) из Турции со счётом 6:2, 3:6, 6:4.
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