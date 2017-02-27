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https://sport.mail.ru/news/tennis/28910000/
27 февраля 2017, 19:44 | Теннис | Спорт-Экспресс

Федерер за 54 минуты выиграл первый матч в Дубае

В своем первом матче после триумфа на Australian Open-2017 в первом круге турнира в Дубае Роджер Федерер переиграл француза Бенуа Пэра — 6:1, 6:3.

Матч продолжался всего 54 минуты. Во втором круге швейцарец сыграет с победителем российского дерби Михаил Южный — Евгений Донской.

Дубай (ОАЭ).

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships.

Призовой фонд 2 429 150 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Федерер (Швейцария, 3) — Пэр (Франция) — 6:1, 6:3.
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