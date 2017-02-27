Федерер за 54 минуты выиграл первый матч в Дубае
В своем первом матче после триумфа на Australian Open-2017 в первом круге турнира в Дубае Роджер Федерер переиграл француза Бенуа Пэра — 6:1, 6:3.
Матч продолжался всего 54 минуты. Во втором круге швейцарец сыграет с победителем российского дерби Михаил Южный — Евгений Донской.
Дубай (ОАЭ).
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships.
Призовой фонд 2 429 150 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Федерер (Швейцария, 3) — Пэр (Франция) — 6:1, 6:3.
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