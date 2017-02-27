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27 февраля 2017, 18:29 | Теннис | Чемпионат.com

Маррей стартовал на турнире в Дубае с поражения в парном разряде

Британец Энди Маррей начал выступление на турнире в Дубае с поражения в матче первого круга в парном разряде.

Маррей с сербом Ненадом Зимоничем уступил своему соотечественнику Даниэлю Эвансу и Жилю Мюллеру из Люксембурга со счётом 1:6, 6:7 (2:7). Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. Обе пары по два раза подали навылет и допустили по две двойные ошибки. На счету победителей 3 реализованных брейк-пойнта из 7, побежденные сделали 1 брейк.

Выступление в одиночном разряде турнира в ДубаеМаррей начнёт матчем с Малеком Жазири из Туниса.
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