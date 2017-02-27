Дубай. Карен Хачанов проиграл Роберто Баутисте-Агуту
50-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, в двух сетах уступил испанцу Роберто
Баутисте-Агуту, занимающему 16-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 1/6, 6/7 (4) в первом круге турнира Dubai Duty Free Tennis Championships.
Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время 20-летний Хачанов сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один
В следующем раунде соревнований в Дубае Роберто
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