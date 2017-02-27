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https://sport.mail.ru/news/tennis/28908219/
27 февраля 2017, 17:39 | Теннис | GoTennis.ru

Дубай. Карен Хачанов проиграл Роберто Баутисте-Агуту

50-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, в двух сетах уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту, занимающему 16-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 1/6, 6/7 (4) в первом круге турнира Dubai Duty Free Tennis Championships.

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время 20-летний Хачанов сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его 28-летний соперник один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В следующем раунде соревнований в Дубае Роберто Баутиста-Агут сразится с победителем матча между своим соотечественником Фернандо Вердаско и немцем Флорианом Майером.
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