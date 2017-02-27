Дубай. Карен Хачанов проиграл Роберто Баутисте-Агуту

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время 20-летний Хачанов сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его 28-летний соперник один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В следующем раунде соревнований в Дубае Роберто Баутиста-Агут сразится с победителем матча между своим соотечественником Фернандо Вердаско и немцем Флорианом Майером.