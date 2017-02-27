Дубай. Евгений Донской сыграет с Михаилом Южным в первом раунде
В Дубае завершился квалификационный раунд турнира Dubai Duty Free Tennis Championships. После окончания отборочных поединков состоялось распределение победителей квалификации по основной сетке турнира.
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Российский теннисист Евгений Донской стал соперником россиянина Михаила Южного. Чех Лукаш Росол сразится со своим соотечественником Томашем Бердыхом.
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