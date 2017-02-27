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27 февраля 2017, 15:39 | Теннис | GoTennis.ru

Дубай. Евгений Донской сыграет с Михаилом Южным в первом раунде

В Дубае завершился квалификационный раунд турнира Dubai Duty Free Tennis Championships. После окончания отборочных поединков состоялось распределение победителей квалификации по основной сетке турнира.

В Дубае завершился квалификационный раунд турнира Dubai <span class=error>Duty</span> <span class=error>Free</span> Tennis Championships. После окончания отборочных поединков состоялось распределение победителей квалификации по основной сетке турнира. Увеличить
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Российский теннисист Евгений Донской стал соперником россиянина Михаила Южного. Чех Лукаш Росол сразится со своим соотечественником Томашем Бердыхом.

Румын Мариуш Копил выступит против немца Яна-Леннарда Штруффа, а голландец Робин Хаазе померится силами с Денисом Истоминым из Узбекистана.
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