Куала-Лумпур. Нао Хибино оказалась сильнее Марины Заневской

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За 2 часа 43 минуты, проведённые на корте, 106-я ракетка мира, 22-летняя Нао, записала в свой актив восемь брейков и три эйса, семь раз ошибившись при подаче. 23-летняя Заневская, находящаяся на 122-й позиции в мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала один эйс и 12 двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.