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https://sport.mail.ru/news/tennis/28906514/
27 февраля 2017, 15:31 | Теннис | GoTennis.ru

Куала-Лумпур. Нао Хибино оказалась сильнее Марины Заневской

Японская теннисистка Нао Хибино преодолела барьер первого круга турнира в Куала-Лумпуре, обыграв в трёх сетах представительницу Бельгии Марину Заневскую, — 7/5, 4/6, 6/2.

Японская теннисистка <span class=error>Нао</span> <span class=error>Хибино</span> преодолела барьер первого круга турнира в <nobr>Куала-Лумпуре</nobr> обыграв в трёх сетах представительницу Бельгии Марину <span class=error>Заневскую</span> — 7/5 4/6 6/2. Увеличить
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За 2 часа 43 минуты, проведённые на корте, 106-я ракетка мира, 22-летняя Нао, записала в свой актив восемь брейков и три эйса, семь раз ошибившись при подаче. 23-летняя Заневская, находящаяся на 122-й позиции в мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала один эйс и 12 двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира Alya Malaysian Open Хибино сразится с победительницей игры украинки Элины Свитолиной и кореянки Чон-Чан Со.
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