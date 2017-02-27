Куала-Лумпур. Нао Хибино оказалась сильнее Марины Заневской
Японская теннисистка Нао Хибино преодолела барьер первого круга турнира в
Куала-Лумпуре, обыграв в трёх сетах представительницу Бельгии Марину Заневскую, — 7/5, 4/6, 6/2.
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За 2 часа 43 минуты, проведённые на корте, 106-я ракетка мира, 22-летняя Нао, записала в свой актив восемь брейков и три эйса, семь раз ошибившись при подаче. 23-летняя Заневская, находящаяся на 122-й позиции в мировой классификации, реализовала шесть
Во втором раунде турнира Alya Malaysian Open Хибино сразится с победительницей игры украинки Элины Свитолиной и кореянки
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