Джокович решил прервать отдых. Анонс турниров недели

Турнир WTA/International. Акапулько (Мексика). Abierto Mexicano TELCEL



Призовой фонд: $ 226 750.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 27 февраля — 4 марта.

Разница во времени с Москвой: -9 часов.

Участники: Елена Остапенко (38), Кристина Макхэйл (40), Кристина Младенович (44), Моника Пуиг (46), Эжени Бушар (47), Анника Бек (50), Леся Цуренко (51), Шелби Роджерс (52), Даниэла Гантухова (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Анастасия Павлюченкова (27), Моника Никулеску (32), Сара Эррани (53), Виктория Голубич (62).

Действующий победитель: Слоан Стивенс.



Женский турнир в Акапулько появился в 2001 году, и долгое время разыгрывался на грунте. В 2014-м это соревнование, проводимое одновременно с мужским, переместилось на хард. Финалисткой первого розыгрыша была россиянка Елена Дементьева. По два титула здесь завоевали Аманда Кётцер (2001, 2003), Флавия Пеннетта (2005, 2008), Винус Уильямс (2009, 2010) и Сара Эррани (2012, 2013). Действующая чемпионка, американка Слоан Стивенс, защищать титул не приехала. Также отказалась от участия и единственная заявленная на турнире в этом году представительница России Анастасия Павлюченкова. Сетку возглавили Мирьяна Лучич-Барони и Кристина Младенович.

Турнир WTA/International. Куала-Лумпур (Малайзия). Alya WTA Malaysian Open



Призовой фонд: $ 226 750.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 27 февраля — 5 марта.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Участники: Карла Суарес-Наварро (12), Элина Свитолина (13), Каролин Гарсия (24), Ван Цян (71), Элисе Мертенс (82), Пэн Шуай (83), Чжэн Сайсай (84/WC), Кагла Буюкаксай (86), Дуань Инъин (87), Анна Калинская (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Юлия Путинцева (31), Ваня Кинг (75), Куруми Нара (77), Сорана Кырстя (78), Евгения Родина (85), Мария Саккари (94), Карин Кнапп (SR).

Действующий победитель: Элина Свитолина.



Женский Открытый чемпионат Малайзии впервые был проведён в 1992—1993 годах, затем настала пауза на 17 лет. Первый финал после возрождения соревнований получился полностью российским: Алиса Клейбанова победила в 2010-м Елену Дементьеву. Действующей чемпионкой соревнований является Элина Свитолина, которая перед Малайзией завоевала два титула подряд в Тайбэе и Дубае, а с учётом поединков Кубка Федерации её рекордная серия побед достигла уже 12 матчей. В Куала-Лумуре украинка, впервые вошедшая в топ-10, посеяна под первым номером. Второй ракеткой соревнований стала испанка Карлой Суарес-Наварро. Пробилась в основную сетку через квалификацию и россиянка Анна Калинская.

Турнир ATP World Tour 500. Дубай (ОАЭ). Dubai Duty Free Tennis Championships



Призовой фонд: $ 2 429 150.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 27 февраля — 4 марта.

Разница во времени с Москвой: +1 час.

Участники: Энди Маррей (1), Станислас Вавринка (4), Гаэль Монфис (6), Томаш Бердых (10), Люка Пуи (16), Роджер Федерер (17), Роберто Баутиста-Агут (WC), Жиль Мюллер (28), Филипп Кольшрайбер (33), Карен Хачанов (52), Даниил Медведев (63), Михаил Южный (70), Евгений Донской (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Маркос Багдатис (36).

Действующий победитель: Станислас Вавринка.



Мужской турнир в Дубае разыгрывается с 1993 года. После реформы календаря, с 2009-го, он относится к категории ATP 500. Более одного титула за всё это время здесь завоевали лишь два теннисиста: Новак Джокович — четыре (2009−2011, 2013) и Роджер Федерер — семь (2003−2005, 2007, 2012, 2014, 2015). Серб в этом году в турнире не сыграет, а Федерер получил 3-й номер посева. Выше него посеяны только Энди Маррей и действующий чемпион соревнований — Стэн Вавринка. В сетке значатся и четыре россиянина — Карен Хачанов, Даниил Медведев, Михаил Южный и Евгений Донской (Q).

Турнир ATP World Tour 500. Акапулько (Мексика). Abierto Mexicano Telcel



Призовой фонд: $ 1 491 310.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 27 февраля — 4 марта.

Разница во времени с Москвой: -9 часов.



Участники: Новак Джокович (WC), Марин Чилич (7), Доминик Тим (8), Рафаэль Надаль (9), Давид Гоффен (11), Ник Кирьос (13), Джон Иснер (19), Джек Сок (20), Жиль Симон (25), Александр Долгополов (WC).



Полный список участников.

Отказались от участия: Иво Карлович (21), Александр Зверев (24).

Снялись с турнира: Милош Раонич (3).

Действующий победитель: Доминик Тим.



Мужской Открытый чемпионат Мексики разыгрывался с 1993 года в Мехико. В 2001-м он переехал в Акапулько, где объединился с вновь созданным женским соревнованием. Во время реформы календаря в 2009 году мужской турнир получил высокую категорию ATP 500. В 2014-м состязание переместилось с грунта на хард, но статус «пятисотника» при этом сохранило. Рекордсменами по количеству титулов — по четыре — здесь являются Томас Мустер (1993−1996) и Давид Феррер (2010−2012, 2015). В этом году турнир резко перетянул на себя часть внимания с одновременно проходящего Дубая, когда на нём неожиданно решил выступить Новак Джокович. Естественно, организаторы с радостью предоставили ему «уайлд-кард». Серб и Рафаэль Надаль в итоге получили два первых номера посева, а вот Милош Раонич после неожиданного снятия из-за травмы с финала Делрей-Бич не поехал и в Мексику.