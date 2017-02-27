Жиль Мюллер покидает соревнования в Дубае

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За 1 час 28 минут матча 33-летний Мюллер сделал девять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его ровесник из Германии пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу немца.

Следующим соперником Кольшрайбера на соревнованиях Dubai Duty Free Tennis Championships станет либо россиянин Даниил Медведев, либо Абдулрахман Алавади из Кувейта.