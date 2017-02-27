Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28906237/
27 февраля 2017, 15:12 | Теннис | GoTennis.ru

Жиль Мюллер покидает соревнования в Дубае

27-я ракетка мира, люксембуржец Жиль Мюллер, уступил немцу Филиппу Кольшрайберу, занимающему 29-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/7 (1) на старте турнира в Дубае.

27-я ракетка мира люксембуржец <span class=error>Жиль</span> <span class=error>Мюллер</span> уступил немцу Филиппу Кольшрайберу занимающему 29-ю строчку рейтинга ATP со счётом 4/6 6/7 (1) на старте турнира в Дубае. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 28 минут матча 33-летний Мюллер сделал девять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его ровесник из Германии пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу немца.

Следующим соперником Кольшрайбера на соревнованиях Dubai Duty Free Tennis Championships станет либо россиянин Даниил Медведев, либо Абдулрахман Алавади из Кувейта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 февраля

Виктор Троицки потерпел поражение на старте турнира в Дубае

Рафаэль Надаль: Тони волен делать то, что лучше для него

Дубай. Роджер Федерер - Бенуа Пэр. Первый раунд. Прямая онлайн-трансляция