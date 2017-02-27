Жиль Мюллер покидает соревнования в Дубае
27-я ракетка мира, люксембуржец Жиль Мюллер, уступил немцу Филиппу Кольшрайберу, занимающему 29-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/7 (1) на старте турнира в Дубае.
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За 1 час 28 минут матча 33-летний Мюллер сделал девять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один
Следующим соперником Кольшрайбера на соревнованиях Dubai Duty Free Tennis Championships станет либо россиянин Даниил Медведев, либо Абдулрахман Алавади из Кувейта.
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