Бублик приблизился к ТОП-100 рейтинга ATP
Казахстанский теннисист Александр Бублик в понедельник наполовину сократил дистанцию до вхождения в первую сотню рейтинга Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP).
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Мужская одиночка: мексиканский трамплин Бублика
Натурализованный в начале этого года Казахстаном
Уже находящийся в этой первой сотне казахстанец Михаил Кукушкин на прошлой неделе потерял девять позиций и стал 87-й ракеткой мира.
Казахстанец Александр Недовесов остался на 183-м месте, Дмитрий Попко в третьей сотне
Возглавляет рейтинг мужской «одиночки» британец Энди Мюррей, вторым идет серб Новак Джокович, третьим — представитель Швейцарии Станислав Вавринка.
Мужской парный разряд: без взлетов и падений
В парном разряде лучшим среди казахстанцев является Голубев, который на прошлой неделе поднялся на строку — на 171-е место рейтинга. В третьей сотне Недовесов отыграл две строки и стал 244-м. В четвертой сотне казахстанец Тимур Хабибулин поднялся на строку и теперь занимает 303-е место.
Наконец, Попко в четвертой сотне потерял позицию и стал 323-м. Возглавляет рейтинг парного разряда француз Николас Махут, на втором месте остался его соотечественник Пьер Херберт, на третьем обосновались бывшие лидеры этого рейтинга — американцы Боб и Майк Брайаны.
Женская одиночка: Путинцева
В рейтинге женского одиночного разряда казахстанка Юлия Путинцева за неделю потеряла две строки и стала 29-й ракеткой мира. Казахстанка Ярослава Шведова отыграла позицию и стала 48-й. Во второй сотне казахстанка Зарина Дияс осталась на 174-м месте, в третьей сотне Галина Воскобоева отыграла позицию и стала 257-й.
В четвертой сотне казахстанка Камила Керимбаева поднялась на 10 строк — стала 356-й ракеткой мира.
Возглавляет рейтинг одиночного разряда
Парный разряд: Шведова вошла в первую десятку
В рейтинге парного женского разряда казахстанка Ярослава Шведова отыграла строку и стала 10-й ракеткой планеты. Вплотную к первой сотне приблизилась Воскобоева, поднявшись благодаря выходу в финал парного разряда турнира в Будапеште в эти выходные со 114-го на 102-е место.
На шесть строчек в четвертой сотне (со 309-го на 303-е место) поднялась Керимбаева, на четыре строки (с 322-го на 318-е место) переместилась Путинцева, настолько же (с 375-й на 371-ю позицию) поднялась в четвертой сотне Зарина Дияс.
Возглавляет рейтинг женского парного разряда американка Бетани
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