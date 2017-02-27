Бублик приблизился к ТОП-100 рейтинга ATP

Мужская одиночка: мексиканский трамплин Бублика



Натурализованный в начале этого года Казахстаном экс-россиянин Александр Бублик в конце прошлой недели выиграл одиночный разряд турнира серии «Челленджер» с призовым фондом 50 тысяч долларов, в результате чего поднялся во второй сотне на 33 строки — до 137-го места. Таким образом, в ближайшее время Бублику достаточно выиграть еще два аналогичных турнира, для того чтобы впервые в карьере войти в первую сотню планеты.



Уже находящийся в этой первой сотне казахстанец Михаил Кукушкин на прошлой неделе потерял девять позиций и стал 87-й ракеткой мира.



Казахстанец Александр Недовесов остался на 183-м месте, Дмитрий Попко в третьей сотне по-прежнему 210-й, Андрей Голубев поднялся на 45 позиций — с 314-го на 269-е место.



Возглавляет рейтинг мужской «одиночки» британец Энди Мюррей, вторым идет серб Новак Джокович, третьим — представитель Швейцарии Станислав Вавринка.



Мужской парный разряд: без взлетов и падений



В парном разряде лучшим среди казахстанцев является Голубев, который на прошлой неделе поднялся на строку — на 171-е место рейтинга. В третьей сотне Недовесов отыграл две строки и стал 244-м. В четвертой сотне казахстанец Тимур Хабибулин поднялся на строку и теперь занимает 303-е место.



Наконец, Попко в четвертой сотне потерял позицию и стал 323-м. Возглавляет рейтинг парного разряда француз Николас Махут, на втором месте остался его соотечественник Пьер Херберт, на третьем обосновались бывшие лидеры этого рейтинга — американцы Боб и Майк Брайаны.



Женская одиночка: Путинцева по-прежнему в ТОП-30



В рейтинге женского одиночного разряда казахстанка Юлия Путинцева за неделю потеряла две строки и стала 29-й ракеткой мира. Казахстанка Ярослава Шведова отыграла позицию и стала 48-й. Во второй сотне казахстанка Зарина Дияс осталась на 174-м месте, в третьей сотне Галина Воскобоева отыграла позицию и стала 257-й.



В четвертой сотне казахстанка Камила Керимбаева поднялась на 10 строк — стала 356-й ракеткой мира.



Возглавляет рейтинг одиночного разряда по-прежнему американка Серена Вильямс, второй идет немка Анджелик Кербер, третьей — представительница Чехии Каролина Плискова.



Парный разряд: Шведова вошла в первую десятку



В рейтинге парного женского разряда казахстанка Ярослава Шведова отыграла строку и стала 10-й ракеткой планеты. Вплотную к первой сотне приблизилась Воскобоева, поднявшись благодаря выходу в финал парного разряда турнира в Будапеште в эти выходные со 114-го на 102-е место.



На шесть строчек в четвертой сотне (со 309-го на 303-е место) поднялась Керимбаева, на четыре строки (с 322-го на 318-е место) переместилась Путинцева, настолько же (с 375-й на 371-ю позицию) поднялась в четвертой сотне Зарина Дияс.



Возглавляет рейтинг женского парного разряда американка Бетани Маттек-Сандс, второй идет представительница Чехии Люси Сафаржова, третьей — француженка Каролин Гарсия.