Сара Соррибес-Тормо продолжает борьбу на турнире в Куала-Лумпуре
103-я ракетка мира, испанка Сара
Соррибес-Тормо, в двух сетах обыграла свою соотечественницу Сильвию Солер-Эспиносу, занимающую 123-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 7/6 (2) на старте турнира в Куала-Лумпуре.
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Встреча длилась 2 час 25 минут. За это время 20-летняя
Во втором круге соревнований Alya WTA Malaysian Open
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