Сара Соррибес-Тормо продолжает борьбу на турнире в Куала-Лумпуре

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 2 час 25 минут. За это время 20-летняя Соррибес-Тормо не сделала ни одного эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 29-летняя соперница один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала три брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.