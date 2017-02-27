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https://sport.mail.ru/news/tennis/28905735/
27 февраля 2017, 14:43 | Теннис | GoTennis.ru

Сара Соррибес-Тормо продолжает борьбу на турнире в Куала-Лумпуре

103-я ракетка мира, испанка Сара Соррибес-Тормо, в двух сетах обыграла свою соотечественницу Сильвию Солер-Эспиносу, занимающую 123-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 7/6 (2) на старте турнира в Куала-Лумпуре.

103-я ракетка мира испанка <span class=error>Сара</span> <nobr>Соррибес-Тормо</nobr> в двух сетах обыграла свою соотечественницу Сильвию <nobr>Солер-Эспиносу</nobr> занимающую 123-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 7/6 (2) на старте турнира в <nobr>Куала-Лумпуре.</nobr> Увеличить
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Встреча длилась 2 час 25 минут. За это время 20-летняя Соррибес-Тормо не сделала ни одного эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 29-летняя соперница один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала три брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнований Alya WTA Malaysian Open Соррибес-Тормо сыграет с китаянкой Дуань Йин-Йин.
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