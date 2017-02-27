Дубай. Марсель Гранольерс взял верх над Иржи Веселы
36-я ракетка мира, испанец Марсель Гранольерс, одолел чеха Иржи Веселы, занимающего 55-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/2 в первом круге соревнований в Дубае.
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Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. За это время они допустили по три двойные ошибки. При этом 30-летний Гранольерс сделал два эйса и три брейка, а 23-летний Веселы трижды подал навылет и не реализовал ни одного
Во втором раунде турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Гранольерс сразится с победителем матча между швейцарцем Стэном Вавринкой и представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.
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