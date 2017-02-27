Дубай. Марсель Гранольерс взял верх над Иржи Веселы

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Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. За это время они допустили по три двойные ошибки. При этом 30-летний Гранольерс сделал два эйса и три брейка, а 23-летний Веселы трижды подал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах 2:0 в пользу испанца.

Во втором раунде турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Гранольерс сразится с победителем матча между швейцарцем Стэном Вавринкой и представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.