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https://sport.mail.ru/news/tennis/28905734/
27 февраля 2017, 14:42 | Теннис | GoTennis.ru

Дубай. Марсель Гранольерс взял верх над Иржи Веселы

36-я ракетка мира, испанец Марсель Гранольерс, одолел чеха Иржи Веселы, занимающего 55-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/2 в первом круге соревнований в Дубае.

36-я ракетка мира испанец Марсель Гранольерс одолел чеха <span class=error>Иржи</span> Веселы занимающего 55-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/2 в первом круге соревнований в Дубае. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. За это время они допустили по три двойные ошибки. При этом 30-летний Гранольерс сделал два эйса и три брейка, а 23-летний Веселы трижды подал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах 2:0 в пользу испанца.

Во втором раунде турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Гранольерс сразится с победителем матча между швейцарцем Стэном Вавринкой и представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.
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