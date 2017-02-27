Куала-Лумпур. Дуань Йин-Йин с победы стартовала на соревнованиях
Китайская теннисистка Дуань
Йин-Йин преодолела барьер первого круга турнира в Куала-Лумпуре, обыграв в двух сетах Зарину Дияс из Казахстана, — 7/5, 6/3.
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Поединок продлился 1 час 15 минут. 70-я ракетка мира, 27-летняя Дуань, сделала по четыре брейка и эйса, один раз ошибившись при подаче. 23-летняя Дияс, занимающая 174-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взяла подачу оппонентки, совершила два эйса и четыре двойные ошибки. Китаянка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.
Во втором раунде соревнований Alya Malaysian Open
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