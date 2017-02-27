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27 февраля 2017, 14:15 | Теннис | УНИАН

Свитолина официально стала 10-й ракеткой мира

Украинская теннисистка впервые поднялась в десятку сильнейших в мире.

Украинская теннисистка впервые поднялась в десятку сильнейших в мире. Увеличить
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Женская теннисная ассоциация опукбликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира, в котором украинка Элина Свитолина находится на 10-м месте, сообщает WTA.

У нашей спортсменки 3890 очков и она по сравнению с рейтингом недельной давности поднялась на три строчки вверх — с 13-го места.

В «чемпионской гонке» — рейтинге, который учитывает результаты только текущего сезона — украинка занимает 2-е место вслед за победительницей Открытого чемпионата Австралии американкой Сереной Уильямс.

Свитолина впервые в карьере поднялась в Топ-10 сильнейших теннисистов мира. Более того, она стала первой украинкой в истории, которая вошла в десятку сильнейших. Среди представителей Украины только Андрею Медведеву удавалось показать лучший результат в одиночном разряде — 4-е место в мужском рейтинге ATP.

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