Чемпионская гонка U-21. Каспер Рууд поднялся на третью позицию
Норвежский теннисист Каспер Рууд, ставший полуфиналистом турнира в
Рио-де-Жанейро, поднялся на 14 строчек и теперь занимает третье место в новой версии Чемпионской гонки АТР в категории до 21 года.
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Лидером общего зачёта остаётся немец Александр Зверев, опережающий идущего вторым россиянина Даниила Медведева.
Чемпионская гонка U-21. Версия от 27 февраля 2017 года.
1. (1) Александр Зверев (Германия) — 340 очков.
2. (2) Даниил Медведев (Россия) — 250.
3. (17) Каспер Рууд (Норвегия) — 225.
4. (4) Андрей Рублёв (Россия) — 171.
5. (3) Ноа Рубин (США) — 165.
6. (5) Хён Чон (Южная Корея) — 163.
7. (12) Александр Бублик (Казахстан) — 160.
8. (6) Омар Ясика (Австралия) — 135.
9. (7) Фрэнсис Тиафо (США) — 111.
10. (9) Тэйлор Фритц (США) — 110.
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