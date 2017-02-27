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https://sport.mail.ru/news/tennis/28904153/
27 февраля 2017, 14:16 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Каспер Рууд поднялся на третью позицию

Норвежский теннисист Каспер Рууд, ставший полуфиналистом турнира в Рио-де-Жанейро, поднялся на 14 строчек и теперь занимает третье место в новой версии Чемпионской гонки АТР в категории до 21 года.

Норвежский теннисист <span class=error>Каспер</span> <span class=error>Рууд</span> ставший полуфиналистом турнира в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> поднялся на 14 строчек и теперь занимает третье место в новой версии Чемпионской гонки <span class=error>АТР</span> в категории до 21 года. Увеличить
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Лидером общего зачёта остаётся немец Александр Зверев, опережающий идущего вторым россиянина Даниила Медведева.

Чемпионская гонка U-21. Версия от 27 февраля 2017 года.

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 340 очков.

2. (2) Даниил Медведев (Россия) — 250.

3. (17) Каспер Рууд (Норвегия) — 225.

4. (4) Андрей Рублёв (Россия) — 171.

5. (3) Ноа Рубин (США) — 165.

6. (5) Хён Чон (Южная Корея) — 163.

7. (12) Александр Бублик (Казахстан) — 160.

8. (6) Омар Ясика (Австралия) — 135.

9. (7) Фрэнсис Тиафо (США) — 111.

10. (9) Тэйлор Фритц (США) — 110.
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