Роджер Федерер: Мне нужно знать, с какой нагрузкой может справиться мой организм

«Надеюсь, я почувствую проблему проведения матчей каждый день. Это будет означать, что я выигрываю поединки. Однако на пик формы я смогу выйти, скорее, к апрелю. Я выступил на Открытом чемпионате Австралии, теперь сыграю в Дубае. Возможно, поучаствую в турнира в Индиан-Уэллсе и Майами. Только после этого я смогу оценить своё состояние. Я знаю, что работа ещё идёт. Мне нужно знать, с какой нагрузкой может справиться мой организм.

Если я выиграю стартовый поединок в Дубае, то у меня будет день отдыха, а в среду мне вновь нужно будет выйти на корт. Это лучше, чем играть каждый день. Я знаю, что матч первого круга будет для меня непростым, и не считаю себя фаворитом турнира.

Несмотря на хорошие статистические показатели, могу признаться, что мне приходится начинать всё с нуля. Конечно, победа в Австралии придала мне уверенности, но за ней последовал большой перерыв, так что я не смогу сразу начать играть на том же уровне. К тому же здесь другие условия и более быстрые корты, — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.