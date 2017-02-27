Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28903858/
27 февраля 2017, 13:08 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Мне нужно знать, с какой нагрузкой может справиться мой организм

Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от турнира в Дубае.

Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> поделился ожиданиями от турнира в Дубае. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Надеюсь, я почувствую проблему проведения матчей каждый день. Это будет означать, что я выигрываю поединки. Однако на пик формы я смогу выйти, скорее, к апрелю. Я выступил на Открытом чемпионате Австралии, теперь сыграю в Дубае. Возможно, поучаствую в турнира в Индиан-Уэллсе и Майами. Только после этого я смогу оценить своё состояние. Я знаю, что работа ещё идёт. Мне нужно знать, с какой нагрузкой может справиться мой организм.

Если я выиграю стартовый поединок в Дубае, то у меня будет день отдыха, а в среду мне вновь нужно будет выйти на корт. Это лучше, чем играть каждый день. Я знаю, что матч первого круга будет для меня непростым, и не считаю себя фаворитом турнира.

Несмотря на хорошие статистические показатели, могу признаться, что мне приходится начинать всё с нуля. Конечно, победа в Австралии придала мне уверенности, но за ней последовал большой перерыв, так что я не смогу сразу начать играть на том же уровне. К тому же здесь другие условия и более быстрые корты, — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 февраля

Сегодня день рождения у Андреса Гомеса!

Чемпионская гонка U-21. Каспер Рууд поднялся на третью позицию

Турниры АТР в Рио-де-Жанейро и WTA в Дубае. Итоги опросов пользователей Портала GoTennis.ru