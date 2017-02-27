Чемпионская гонка АТР. Доминик Тим вышел на пятое место
Австрийский теннисист Доминик Тим, ставший победителем турнира в
Рио-де-Жанейро, поднялся на восемь позиций и теперь занимает пятую строчку в новой версии Чемпионской гонки АТР.
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Отметим также прогресс чемпиона соревнований в
Лидером общего зачёта остаётся швейцарец Роджер Федерер, опережающий болгарина Григора Димитрова и испанца Рафаэля Надаля, идущих вторым и третьим соответственно.
Чемпионская гонка ATP. Версия от 27 февраля 2017 года.
1. (1) Роджер Федерер (Швейцария) — 2.000.
2. (2) Григор Димитров (Болгария) — 1.310.
3. (3) Рафаэль Надаль (Испания) — 1.245.
4. (4)
5. (13) Доминик Тим (Австрия) — 860.
6. (5) Давид Гоффин (Бельгия) — 830.
7. (6) Стэн Вавринка (Швейцария) — 810.
8. (9) Милош Раонич (Канада) — 600.
9. (15) Джек Сок (США) — 590.
10. (31) Пабло
27. (28) Даниил Медведев (Россия) — 290….
34. (32) Андрей Рублёв (Россия) — 236.
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