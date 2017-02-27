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https://sport.mail.ru/news/tennis/28903579/
27 февраля 2017, 12:44 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка АТР. Доминик Тим вышел на пятое место

Австрийский теннисист Доминик Тим, ставший победителем турнира в Рио-де-Жанейро, поднялся на восемь позиций и теперь занимает пятую строчку в новой версии Чемпионской гонки АТР.

Австрийский теннисист <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Тим</span> ставший победителем турнира в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> поднялся на восемь позиций и теперь занимает пятую строчку в новой версии Чемпионской гонки <span class=error>АТР</span>. Увеличить
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Отметим также прогресс чемпиона соревнований в Делрэй-Бич, американца Джека Сока, который вошёл в Топ-10 Чемпионской гонки.

Лидером общего зачёта остаётся швейцарец Роджер Федерер, опережающий болгарина Григора Димитрова и испанца Рафаэля Надаля, идущих вторым и третьим соответственно.

Чемпионская гонка ATP. Версия от 27 февраля 2017 года.

1. (1) Роджер Федерер (Швейцария) — 2.000.

2. (2) Григор Димитров (Болгария) — 1.310.

3. (3) Рафаэль Надаль (Испания) — 1.245.

4. (4) Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1245.

5. (13) Доминик Тим (Австрия) — 860.

6. (5) Давид Гоффин (Бельгия) — 830.

7. (6) Стэн Вавринка (Швейцария) — 810.

8. (9) Милош Раонич (Канада) — 600.

9. (15) Джек Сок (США) — 590.

10. (31) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 525….

27. (28) Даниил Медведев (Россия) — 290….

34. (32) Андрей Рублёв (Россия) — 236.
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