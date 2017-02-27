Венгерка Бабош после победы на турнире в Будапеште взлетела на 318 мест в Гонке WTA

В воскресенье в финале турнира в Будапеште с призовым фондом свыше 225 тысяч долларов Бабош победила чешку Люцию Шафаржову, завоевав свой второй титул WTA в одиночном разряде в карьере.

Победительница турнира в Дубае украинка Элина Свитолина поднялась в Гонке с девятой на вторую позицию. Проигравшая ей в полуфинале немка Ангелика Кербер вошла в первую десятку, став девятой. Финалистка турнира в Дубае датчанка Каролина Возняцки переместилась с девятой на пятую позицию.

Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова потеряла два места и опустилась на 13-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA, версия от 27 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030 очков,

2 (9). Элина Свитолина (Украина) — 1495,

3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 1371,

4 (3). Винус Уильямс (США) — 1331,

5 (9). Каролина Возняцки (Дания) — 1180,

6 (4). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010,

7 (5). Коко Вандевеге (США) — 836,

8 (6). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 823,

9 (24). Ангелика Кербер (Германия) — 692,

10 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 671….

13 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 587….

19 (13). Светлана Кузнецова (Россия) — 495….

23 (18). Наталья Вихлянцева (Россия) — 462….

28 (33). Елена Веснина (Россия) — 392….

34 (39). Екатерина Макарова (Россия) — 348,

35 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 321….

49 (38). Евгения Родина (Россия) — 245….

56 (57). Анна Блинкова (Россия) — 224….

61 (49). Екатерина Александрова (Россия) — 208.