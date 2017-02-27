Венгерка Бабош после победы на турнире в Будапеште взлетела на 318 мест в Гонке WTA
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Венгерка Тимя Бабош благодаря победе на турнире в Будапеште совершила рывок с 358-й на 40-ю строчку в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
В воскресенье в финале турнира в Будапеште с призовым фондом свыше 225 тысяч долларов Бабош победила чешку Люцию Шафаржову, завоевав свой второй титул WTA в одиночном разряде в карьере.
Победительница турнира в Дубае украинка Элина Свитолина поднялась в Гонке с девятой на вторую позицию. Проигравшая ей в полуфинале немка Ангелика Кербер вошла в первую десятку, став девятой. Финалистка турнира в Дубае датчанка Каролина Возняцки переместилась с девятой на пятую позицию.
Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова потеряла два места и опустилась на 13-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA, версия от 27 февраля:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030 очков,
2 (9). Элина Свитолина (Украина) — 1495,
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 1371,
4 (3). Винус Уильямс (США) — 1331,
5 (9). Каролина Возняцки (Дания) — 1180,
6 (4). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010,
7 (5). Коко Вандевеге (США) — 836,
8 (6). Мирьяна
9 (24). Ангелика Кербер (Германия) — 692,
10 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 671….
13 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 587….
19 (13). Светлана Кузнецова (Россия) — 495….
23 (18). Наталья Вихлянцева (Россия) — 462….
28 (33). Елена Веснина (Россия) — 392….
34 (39). Екатерина Макарова (Россия) — 348,
35 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 321….
49 (38). Евгения Родина (Россия) — 245….
56 (57). Анна Блинкова (Россия) — 224….
61 (49). Екатерина Александрова (Россия) — 208.
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