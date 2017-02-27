Евгений Донской пробился в основную сетку турнира в Дубае
116-я ракетка мира, россиянин Евгений Донской, обыграл ирландца Джеймса Макги, занимающего 217-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/3 в финале квалификации турнира в Дубае.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время теннисисты выполнили по одному эйсу. При этом 26-летний Донской дважды ошибся при подаче и реализовал четыре
Соперник Донского в основной сетке соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships станет известен позже.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter