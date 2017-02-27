Евгений Донской пробился в основную сетку турнира в Дубае

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Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время теннисисты выполнили по одному эйсу. При этом 26-летний Донской дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 29-летний соперник допустил шесть двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Тепрь счёт в личных встречах стал 1:1.

Соперник Донского в основной сетке соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships станет известен позже.