Цонга благодаря победе на турнире в Марселе поднялся на 7-е место в рейтинге ATP
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Француз Жо-Вильфрид Цонга после победы на турнире в Марселе поднялся с 11-й на 7-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
В воскресенье в финале турнира в Марселе с призовым фондом свыше 620 тысяч евро Цонга переиграл своего соотечественника Люку Пуя. Россиянин Даниил Медведев, дошедший на этом турнире до четвертьфинала, отыграл семь позиций в рейтинге, став 57-м.
Рейтинг ATP, версия от 27 февраля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9735,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5195,
4 (4). Милош Раонич (Канада) — 5080,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4730,
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4115,
7 (11).
8 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3410,
9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3375,
10 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260….
50 (48). Карен Хачанов (Россия) — 895….
57 (64). Даниил Медведев (Россия) — 797,
58 (61). Андрей Кузнецов (Россия) — 790….
83 (87). Михаил Южный (Россия) — 631….
94 (95). Константин Кравчук (Россия) — 604.
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