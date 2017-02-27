Цонга благодаря победе на турнире в Марселе поднялся на 7-е место в рейтинге ATP

В воскресенье в финале турнира в Марселе с призовым фондом свыше 620 тысяч евро Цонга переиграл своего соотечественника Люку Пуя. Россиянин Даниил Медведев, дошедший на этом турнире до четвертьфинала, отыграл семь позиций в рейтинге, став 57-м.

Рейтинг ATP, версия от 27 февраля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9735,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5195,

4 (4). Милош Раонич (Канада) — 5080,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4730,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4115,

7 (11). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3480,

8 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3410,

9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3375,

10 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260….

50 (48). Карен Хачанов (Россия) — 895….

57 (64). Даниил Медведев (Россия) — 797,

58 (61). Андрей Кузнецов (Россия) — 790….

83 (87). Михаил Южный (Россия) — 631….

94 (95). Константин Кравчук (Россия) — 604.