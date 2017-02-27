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https://sport.mail.ru/news/tennis/28901818/
27 февраля 2017, 11:05 | Теннис | Р-Спорт

Украинка Свитолина после победы на турнире в ОАЭ впервые вошла в топ-10 рейтинга WTA

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Украинка Элина Свитолина благодаря победе на турнире в Дубае (ОАЭ) впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

В субботу в финале турнира в Дубае, призовой фонд которого превышал 2,3 миллиона долларов, Свитолина победила датчанку Каролину Возняцки, завоевав свой шестой титул WTA в одиночном разряде. Лидером рейтинга остается американка Серена Уильямс, лучшая из россиянок Светлана Кузнецова занимает восьмое место.

Рейтинг WTA, версия от 27 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 7405,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5075,

6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) — 4670,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4585,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897,

10 (13). Элина Свитолина (Украина) — 3890….

15 (16). Елена Веснина (Россия) — 2340….

21 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1936….

35 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1490,

36 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1481….

81 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) — 767….

83 (82). Евгения Родина (Россия) — 749….

89 (92). Ирина Хромачева (Россия) — 697.
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