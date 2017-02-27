Энди Маррей: Работаю над тем, чтобы вновь демонстрировать свой лучший теннис

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«В этой части сезона мне хотелось бы выступить лучше, чем в прошлом году. Сейчас я чувствую себя прекрасно и не ограничиваю себя во время тренировок.

Конечно, поражение от Зверева в Мельбурне меня огорчило. Я чувствовал, что в ряде случаев мог сыграть лучше. Сейчас я работаю над тем, чтобы вновь демонстрировать свой лучший теннис. Надеюсь, мне это удастся. Я намерен сохранить лидерство в рейтинге, и это служит отличной мотивацией.

Что касается турнира в Дубае, то я стараюсь ничего не загадывать. Я знаком с Малеком и его стилем игры. У него есть талант. Он выполняет прекрасные резанные удары с бэкхенда, а также агрессивно бьёт с форхенда. Думаю, местные условия хорошо ему подходят, так что я буду максимально сосредоточен, — приводит слова Маррея официальный сайт ATP.