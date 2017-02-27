Дубай, Сан-Паулу, Акапулько и Куала-Лумпур. Превью турниров
На этой неделе в Туре пройдут турниры в Дубае,
Сан-Паулу и Акапулько, причём мексиканский турнир будет совмещённым с женскими соревнованиями. Кроме того на текущей неделе состоится турнир WTA в Куала-Лумпуре.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Самый представительный состав участников традиционно соберётся в ОАЭ, где сегодня стартует турнир АТР Dubai Duty Free Tennis Championships. Эти соревнования впервые были проведены в 1993 году. Тогда чемпионом стал чех Карел Новачек, который в финале одолел француза Фабриса Санторо.
Организаторам данного турнира удавалось ежегодно приглашать на свои соревнования звёзд Тура, благодаря чему среди победителей турнира значатся: Горан Иванишевич, Томас Мустер, Хуан Карлос Ферреро, Рафаэль Надаль, Энди Роддик, Новак Джокович и Роджер Федерер. Действующим чемпионом соревнований является швейцарец Стэн Вавринка.
Защиту титула Стэн, посеянный в этом году под вторым номером, начнёт поединком против боснийца Дамира Джумхура. Затем швейцарец сыграет либо с Марселем Гранольерсом, либо с чехом Иржи Веселы. Наиболее вероятным соперником Вавринки в четвертьфинале представляется чешский спортсмен Томаш Бердых.
Также в этой части сетки выступит француз Гаэль Монфис, который в первом круге сразится с египтянином Мохаммедом Сафватом. Затем Гаэль померится силами либо с Дастином Брауном, либо с Дэниэлом Эвансом, а самым вероятным оппонентом Монфиса в ¼ финала видится Роберто
Лидером посева в Дубае стал Энди Маррей. В первом матче он скрестит ракетки с Малеком Жазири из Туниса, затем — с победителем игры Виктора Троицки и Гильермо
Огромное внимание будет приковано на турнире к Роджеру Федереру. Семикратный победитель местных соревнований на старте сразится с французом Бенуа Пэром. Следующим соперником Роджера станет сильнейший в противостоянии Михаила Южного и «квалифайера», ну, а в ¼ финала Федерер, вероятнее всего, будет играть с Люкой Пуйе.
Также на этой неделе состоится турнир Brasil Open (Сан-Паулу, Бразилия). Теннисные соревнования подобного уровня проводятся в крупнейшем мегаполисе Бразилии в шестой раз. В прошлом году чемпионом турнира во второй раз подряд стал уругваец Пабло Куэвас.
Защищать титул Пабло начнёт матчем против победителя игры аргентинца Факундо Баньиса и серба Душана Лайовича, в четвертьфинале, по всей видимости, сыграет с ещё одним представителем Аргентины Диего Шварцманом.
Первым номером посева в
Главным фаворитом нижней части сетки будет ещё один испанец Альберт Рамос. Свою стартовую встречу он должен выигрывать без проблем, а вот в четвертьфинале ему могут оказать серьёзное сопротивление, к примеру, Карлос Берлок или молодой бразилец Тьяго Монтейро.
В случае выхода в полуфинал соревнований, Рамос, по всей вероятности, будет противостоять португальцу Жоао Соусе, однако тому может помешать Федерико Дельбонис из Аргентины.
В мексиканском городе Акапулько пройдёт совмещённый турнир АТР и WTA Abierto Mexicano Telcel.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter