Дубай, Сан-Паулу, Акапулько и Куала-Лумпур. Превью турниров

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Самый представительный состав участников традиционно соберётся в ОАЭ, где сегодня стартует турнир АТР Dubai Duty Free Tennis Championships. Эти соревнования впервые были проведены в 1993 году. Тогда чемпионом стал чех Карел Новачек, который в финале одолел француза Фабриса Санторо.

Организаторам данного турнира удавалось ежегодно приглашать на свои соревнования звёзд Тура, благодаря чему среди победителей турнира значатся: Горан Иванишевич, Томас Мустер, Хуан Карлос Ферреро, Рафаэль Надаль, Энди Роддик, Новак Джокович и Роджер Федерер. Действующим чемпионом соревнований является швейцарец Стэн Вавринка.

Защиту титула Стэн, посеянный в этом году под вторым номером, начнёт поединком против боснийца Дамира Джумхура. Затем швейцарец сыграет либо с Марселем Гранольерсом, либо с чехом Иржи Веселы. Наиболее вероятным соперником Вавринки в четвертьфинале представляется чешский спортсмен Томаш Бердых.

Также в этой части сетки выступит француз Гаэль Монфис, который в первом круге сразится с египтянином Мохаммедом Сафватом. Затем Гаэль померится силами либо с Дастином Брауном, либо с Дэниэлом Эвансом, а самым вероятным оппонентом Монфиса в ¼ финала видится Роберто Баутиста-Агут, которому на старте постарается навязать борьбу россиянин Карен Хачанов.

Лидером посева в Дубае стал Энди Маррей. В первом матче он скрестит ракетки с Малеком Жазири из Туниса, затем — с победителем игры Виктора Троицки и Гильермо Гарсии-Лопеса. В четвертьфинале британец может встретиться как с Жилем Мюллером, так и с россиянином Даниилом Медведевым.

Огромное внимание будет приковано на турнире к Роджеру Федереру. Семикратный победитель местных соревнований на старте сразится с французом Бенуа Пэром. Следующим соперником Роджера станет сильнейший в противостоянии Михаила Южного и «квалифайера», ну, а в ¼ финала Федерер, вероятнее всего, будет играть с Люкой Пуйе.

Также на этой неделе состоится турнир Brasil Open (Сан-Паулу, Бразилия). Теннисные соревнования подобного уровня проводятся в крупнейшем мегаполисе Бразилии в шестой раз. В прошлом году чемпионом турнира во второй раз подряд стал уругваец Пабло Куэвас.

Защищать титул Пабло начнёт матчем против победителя игры аргентинца Факундо Баньиса и серба Душана Лайовича, в четвертьфинале, по всей видимости, сыграет с ещё одним представителем Аргентины Диего Шварцманом.

Первым номером посева в Сан-Паулу стал испанец Пабло Карреньо-Буста. Его стартовый оппонент определится в поединке аргентинца Орасио Себальоса и бразильца Жоао Соузы, а в матче за выход в полуфинал Карреньо-Буста, почти наверняка, сразится с Фабио Фоньини.

Главным фаворитом нижней части сетки будет ещё один испанец Альберт Рамос. Свою стартовую встречу он должен выигрывать без проблем, а вот в четвертьфинале ему могут оказать серьёзное сопротивление, к примеру, Карлос Берлок или молодой бразилец Тьяго Монтейро.

В случае выхода в полуфинал соревнований, Рамос, по всей вероятности, будет противостоять португальцу Жоао Соусе, однако тому может помешать Федерико Дельбонис из Аргентины.

В мексиканском городе Акапулько пройдёт совмещённый турнир АТР и WTA Abierto Mexicano Telcel.