Рейтинг ВТА. Украинка Элина Свитолина попала в топ-10, Виктория Азаренко — 17-я
В первой десятке обновленного рейтинга ВTA произошло одно изменение. На десятое место поднялась украинская теннисистка Элина Свитолина. Лучший очковый показатель среди белорусок у Виктории Азаренко — 2131 очко (17-е место).
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Рейтинг ВTA. Положение на 27 февраля
1 (1). С. Уильямс (США) — 7780 очков
2 (2). Кербер (Германия) — 7405
3 (3). Плишкова (Чехия) — 5640
4 (4). Халеп (Румыния) — 5172
5 (5). Цибулкова (Словакия) — 5075
6 (6). Радваньска (Польша) — 4670
7 (7). Мугуруса (Испания) — 4585
8 (8). Кузнецова (Россия) — 3915
9 (9). Киз (США) — 3897
10 (13). Свитолина (Украина) — 3890…
17 (18). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) — 2131…
116 (123). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) — 529
141 (140). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 409
179 (173). Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) — 296
298 (296). Вера ЛАПКО (Беларусь) — 145.
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