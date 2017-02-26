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26 февраля 2017, 15:54 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Калинская сыграет с Каролин Гарсией на старте турнира в Куала-Лумпуре

Стали известны результаты распределения победительниц квалификации по основной сетке турнира в Куала-Лумпуре. Так, первой соперницей россиянки Анна Калинской станет француженка Каролин Гарсия.

Стали известны результаты распределения победительниц квалификации по основной сетке турнира в <nobr>Куала-Лумпуре.</nobr> Так первой соперницей россиянки Анна <span class=error>Калинской</span> станет француженка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсия</span>. Увеличить
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Австралийка Эшли Барти сыграет с американкой Ириной Фалькони, японка Мию Като будет противостоять испанке Карле Суарес Наварро, Чон-Чан Со из Южной Кореи поборется с украинкой Элиной Свитолиной, Сабина Шарипова из Узвекистана сразится Се Су-Вей из Тайваня, а голландка Лесли Керкхове померится силами с бельгийкой Элизе Мертенс.
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Новости Тенниса

Се Су-Вей и Оксана Калашникова выиграли парный турнир в Будапеште

Се Су-Вей и Оксана Калашникова выиграли парный турнир в Будапеште

Представительница Тайваня Се Су-Вей и грузинка Оксана Калашникова, взяли верх над австралийкой Ариной Родионовой и Галиной Воскобоевой из Казахстана со счётом 6/3, 4/6, 10:4 в финале парных соревнований в Будапеште.
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26 февраля

Анна Калинская сыграет с Каролин Гарсией на старте турнира в Куала-Лумпуре

Каспер Рууд стал одним из самых молодых и низкорейтинговых полуфиналистов турниров ATP 500

Се Су-Вей и Оксана Калашникова выиграли парный турнир в Будапеште