Анна Калинская сыграет с Каролин Гарсией на старте турнира в Куала-Лумпуре

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Австралийка Эшли Барти сыграет с американкой Ириной Фалькони, японка Мию Като будет противостоять испанке Карле Суарес Наварро, Чон-Чан Со из Южной Кореи поборется с украинкой Элиной Свитолиной, Сабина Шарипова из Узвекистана сразится Се Су-Вей из Тайваня, а голландка Лесли Керкхове померится силами с бельгийкой Элизе Мертенс.