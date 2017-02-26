Анна Калинская сыграет с Каролин Гарсией на старте турнира в Куала-Лумпуре
Стали известны результаты распределения победительниц квалификации по основной сетке турнира в
Куала-Лумпуре. Так, первой соперницей россиянки Анна Калинской станет француженка Каролин Гарсия.
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