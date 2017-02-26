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https://sport.mail.ru/news/tennis/28895515/
26 февраля 2017, 15:38 | Теннис | GoTennis.ru

Каспер Рууд стал одним из самых молодых и низкорейтинговых полуфиналистов турниров ATP 500

Норвежец Каспер Рууд, который уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте в полуфинале турнира Rio Open, стал одним из самых молодых и низкорейтинговых теннисистов, которому удалось дойти до этой стадии соревнований ATP 500.

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208-я ракетка мира Рууд, которому два месяца назад исполнилось 18 лет, оказался старше хорвата Борны Чорича на турнире в Базеле-2014 и выше в рейтинге немца Александра Зверева на соревнованиях в Гамбурге-2014.
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