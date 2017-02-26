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26 февраля 2017, 15:20 | Теннис | Р-Спорт

Родионова и Воскобоева уступили в финале теннисного турнира в Будапеште в парах

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Арина Родионова, представляющая Австралию, и Галина Воскобоева (Казахстан) в паре уступили в финале теннисного турнира в Будапеште, призовой фонд которого превышает 220 тысяч долларов.

Победительницами стали четвертая пара турнира Си Сувэй (Китайский Тайбэй)/Оксана Калашникова (Грузия), которые выиграли со счетом 6:3, 4:6, 10:4. Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты.

В финале одиночного разряда сыграют первый номер посева венгерка Тимя Бабош и вторая ракетка чешка Люция Шафаржова.
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