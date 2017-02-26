Се Су-Вей и Оксана Калашникова выиграли парный турнир в Будапеште
Представительница Тайваня Се
Су-Вей и грузинка Оксана Калашникова, взяли верх над австралийкой Ариной Родионовой и Галиной Воскобоевой из Казахстана со счётом 6/3, 4/6, 10:4 в финале парных соревнований в Будапеште.
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Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом Се
За победу на турнире Hungarian Ladies Open Се
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