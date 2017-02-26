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https://sport.mail.ru/news/tennis/28895338/
26 февраля 2017, 15:37 | Теннис | GoTennis.ru

Се Су-Вей и Оксана Калашникова выиграли парный турнир в Будапеште

Представительница Тайваня Се Су-Вей и грузинка Оксана Калашникова, взяли верх над австралийкой Ариной Родионовой и Галиной Воскобоевой из Казахстана со счётом 6/3, 4/6, 10:4 в финале парных соревнований в Будапеште.

Представительница Тайваня Се <nobr>Су-Вей</nobr> и грузинка Оксана <span class=error>Калашникова</span> взяли верх над австралийкой Ариной <span class=error>Родионовой</span> и Галиной Воскобоевой из Казахстана со счётом 6/3 4/6 10:4 в финале парных соревнований в Будапеште. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом Се Су-Вей и Калашникова дважды ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их соперницы отметились четырьмя двойными ошибками и четырьмя брейками.

За победу на турнире Hungarian Ladies Open Се Су-Вей и Калашникова получат 280 рейтинговых очков и $12,300.
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