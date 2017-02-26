Се Су-Вей и Оксана Калашникова выиграли парный турнир в Будапеште

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Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом Се Су-Вей и Калашникова дважды ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их соперницы отметились четырьмя двойными ошибками и четырьмя брейками.