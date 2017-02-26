Результаты ITF Juniors G4 в Астане

Победителем мужского одиночного разряда стал казахстанец Дастанбек Ташбулатов, который в решающей игре оказался сильней Ивана Зайцева из России 6:1, 6:2.

В парном разряде победа досталась казахстанскому дуэту Султан Нарбекову/Бейбит Жукаев, которые в финале переиграли узбекско-российскую пару Адиль Каримов/Акшин Мехтиев 7:6, 6:2.

В женской части соревнований казахстанка Дарья Детковская в титульном матче проиграла Ясмине Каримжановой из Узбекистана 3:6, 4:6.

Зато в парном разряде Детковская с Каримжановой, в финале одолели российский дуэт Ирина Бабкова/Майя Горбунова со счетом 6:3, 6:4.