Результаты ITF Juniors G4 в Астане
В Астане завершился международный юниорский турнир ITF Juniors G4 Capital Cup 2017.
Победителем мужского одиночного разряда стал казахстанец Дастанбек Ташбулатов, который в решающей игре оказался сильней Ивана Зайцева из России 6:1, 6:2.
В парном разряде победа досталась казахстанскому дуэту Султан Нарбекову/Бейбит Жукаев, которые в финале переиграли
В женской части соревнований казахстанка Дарья Детковская в титульном матче проиграла Ясмине Каримжановой из Узбекистана 3:6, 4:6.
Зато в парном разряде Детковская с Каримжановой, в финале одолели российский дуэт Ирина Бабкова/Майя Горбунова со счетом 6:3, 6:4.
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