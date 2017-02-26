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https://sport.mail.ru/news/tennis/28894577/
26 февраля 2017, 13:21 | Теннис | GoTennis.ru

Ясутака Утияма стал победителем «Челленджера» в Киото

227-я ракетка мира, японец Ясутака Утияма, одолел словенца Блажа Кавчича, занимающего 165-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4 в решающем поединке «Челленджера» в Киото (Япония).

227-я ракетка мира японец <span class=error>Ясутака</span> <span class=error>Утияма</span> одолел словенца <span class=error>Блажа</span> <span class=error>Кавчича</span> занимающего 165-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/4 в решающем поединке Челленджера в Киото (Япония). Увеличить
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За 1 час 10 минут матча 24-летний Утияма сделал 17 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 29-летний оппонент четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Напомним, что общий призовой фонд «Челленджера» в Киото составляет 50 тысяч долларов.
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