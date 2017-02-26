Ясутака Утияма стал победителем «Челленджера» в Киото
227-я ракетка мира, японец Ясутака Утияма, одолел словенца Блажа Кавчича, занимающего 165-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4 в решающем поединке «Челленджера» в Киото (Япония).
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За 1 час 10 минут матча 24-летний Утияма сделал 17 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три
Напомним, что общий призовой фонд «Челленджера» в Киото составляет 50 тысяч долларов.
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