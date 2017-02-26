Ясутака Утияма стал победителем «Челленджера» в Киото

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За 1 час 10 минут матча 24-летний Утияма сделал 17 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 29-летний оппонент четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Напомним, что общий призовой фонд «Челленджера» в Киото составляет 50 тысяч долларов.