Максим Мирный и Трет Хьюи вышли в финал теннисного турнира в Делрей-Бич
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи пробились в финал парного разряда на теннисном турнире в американском
Делрей-Бич (призовой фонд — $600 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Свою третью победу на этих соревнованиях Мирный и Хьюи одержали в полуфинале, взяв верх над
В решающем матче Максим Мирный и Трет Хьюи встретятся с Радживом Рамом (США) и Раавеном Клаасеном (ЮАР), которые были посеяны под вторым номером.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (140-й номер мирового рейтинга) не сумела выйти в основную сетку на турнире в малайзийском
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