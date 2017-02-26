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https://sport.mail.ru/news/tennis/28893583/
26 февраля 2017, 9:56 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный и Трет Хьюи вышли в финал теннисного турнира в Делрей-Бич

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи пробились в финал парного разряда на теннисном турнире в американском Делрей-Бич (призовой фонд — $600 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>26 февраля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет <span class=error>Хьюи</span> пробились в финал парного разряда на теннисном турнире в американском <nobr>Делрей-Бич</nobr> (призовой фонд — 600 тыс.) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Свою третью победу на этих соревнованиях Мирный и Хьюи одержали в полуфинале, взяв верх над индийско-китайским тандемом Леандер Паес / Ен-Ксюн Лю — 6:2, 6:1. В первой встрече белорусско-филиппинский тандем, посеянный под третьим номером, выиграл у Роберта Линдстедта (Швеция) и Майкла Венуса (Новая Зеландия) — 7:5, 6:3, а затем переиграл еще один интернациональный дуэт Томми Хаас (Германия) / Вашек Поспишил (Канада) — 7:6 (7:5), 6:2.

В решающем матче Максим Мирный и Трет Хьюи встретятся с Радживом Рамом (США) и Раавеном Клаасеном (ЮАР), которые были посеяны под вторым номером.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (140-й номер мирового рейтинга) не сумела выйти в основную сетку на турнире в малайзийском Куала-Лумпуре (призовой фонд $226 тыс.), уступив в поединке первого раунда квалификации японке Мию Като (205) — 5:7, 6:2, 6:7.

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