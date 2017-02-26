Максим Мирный и Трет Хьюи вышли в финал теннисного турнира в Делрей-Бич

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Свою третью победу на этих соревнованиях Мирный и Хьюи одержали в полуфинале, взяв верх над индийско-китайским тандемом Леандер Паес / Ен-Ксюн Лю — 6:2, 6:1. В первой встрече белорусско-филиппинский тандем, посеянный под третьим номером, выиграл у Роберта Линдстедта (Швеция) и Майкла Венуса (Новая Зеландия) — 7:5, 6:3, а затем переиграл еще один интернациональный дуэт Томми Хаас (Германия) / Вашек Поспишил (Канада) — 7:6 (7:5), 6:2.

В решающем матче Максим Мирный и Трет Хьюи встретятся с Радживом Рамом (США) и Раавеном Клаасеном (ЮАР), которые были посеяны под вторым номером.