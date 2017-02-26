Константин Кравчук уступил на старте квалификации теннисного турнира в Акапулько
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Россиянин Константин Кравчук уступил в первом раунде квалификации теннисного турнира в Акапулько, призовой фонд которого превышает 1,4 миллиона долларов.
Кравчук проиграл американцу Тейлору Фрицу со счетом 6:7 (5:7), 1:6. Матч продолжался 1 час 9 минут.
Фриц во втором круге квалификации встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter