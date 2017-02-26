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26 февраля 2017, 9:08 | Теннис | Р-Спорт

Константин Кравчук уступил на старте квалификации теннисного турнира в Акапулько

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Россиянин Константин Кравчук уступил в первом раунде квалификации теннисного турнира в Акапулько, призовой фонд которого превышает 1,4 миллиона долларов.

Кравчук проиграл американцу Тейлору Фрицу со счетом 6:7 (5:7), 1:6. Матч продолжался 1 час 9 минут.

Фриц во втором круге квалификации встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном.
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