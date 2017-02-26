Теннисист Александр Бублик выиграл первый турнир за Казахстан
Теннисист Александр Бублик выиграл первый турнир за Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Бублик стал победителем турнира серии «Челленджер» «Морелос-2017», который проходил в Мексике. В финале соревнований представитель Казахстана победил чилийского теннисиста Николоса Жарри со счетом 7:6, 6:4.
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