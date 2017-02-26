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26 февраля 2017, 0:56 | Теннис | Спорт-Экспресс

Сок — первый финалист турнира в США

Американец Джек Сок стал первым финалистом турнира ATP в Делрэй-Бич.

Сегодня он в двух сетах переиграл соотечественника Дональда Янга.

Второй финалист опеределится поздне в матче между канадцем Милошем Раоничем и аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.

Делрэй-Бич (США).

Турнир ATP Delray Beach Open.

Призовой фонд 534 625 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Сок (США, 3) — Янг (США) — 6:4, 7:6 (7:2).
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