Сегодня он в двух сетах переиграл соотечественника Дональда Янга.

Второй финалист опеределится поздне в матче между канадцем Милошем Раоничем и аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.

Делрэй-Бич (США).

Турнир ATP Delray Beach Open.

Призовой фонд 534 625 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Сок (США, 3) — Янг (США) — 6:4, 7:6 (7:2).