Сок — первый финалист турнира в США
Американец Джек Сок стал первым финалистом турнира ATP в
Делрэй-Бич.
Сегодня он в двух сетах переиграл соотечественника Дональда Янга.
Второй финалист опеределится поздне в матче между канадцем Милошем Раоничем и аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
Турнир ATP Delray Beach Open.
Призовой фонд 534 625 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Сок (США, 3) — Янг (США) — 6:4, 7:6 (7:2).
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