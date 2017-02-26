Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28892192/
26 февраля 2017, 0:09 | Теннис | Чемпионат.com

Свитолина: Войти в топ-10 невероятно само по себе, а после титула — ещё лучше

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свою победу на соревнованиях в Дубае.

«Очень здорово выиграть такой крупный турнир. Всю неделю я показывала отличный теннис. Очень рада, что это случилось именно в Дубае. Этой моей первый трофей с большого турнира, так что это особенная победа.

Я всю жизнь мечтала быть в топ-10. Войти в десятку лучших само по себе невероятно, а сделать это, выиграв турнир — ещё лучше! Я очень рада тому, как начался сезон, и тому, как играла в Дубае», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»