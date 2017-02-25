Февраль Элины. Свитолина победила в Дубае и вошла в топ-10

Дождливый Восток

Турниры в Дохе и Дубае в этом сезоне выполнили не только развлекательную, но и образовательную функцию — оказывается, погода может быть непостоянной и капризной даже на Ближнем Востоке. Измученные дождём теннисистки с радостью сменили Катар на ОАЭ, но не спаслись от катаклизмов.



Первый звоночек прозвенел перед матчем второго круга между Екатериной Макаровой и Доминикой Цибулковой: теннисисткам пришлось дожидаться начала встречи в подтрибунном помещении. До четвертьфиналов стихия дала организаторам возможность с облегчением выдохнуть, но с четверга напомнила о себе вновь. С тех пор дождь непременно шёл каждый день.

Отсутствие сенсаций и упущенный шанс Кербер

Четвертьфиналы прошли на удивление быстро и безболезненно для фаворитов. Анастасия Севастова впервые в карьере вышла в полуфинал на турнирах «Премьер», не испытав проблем в матче с китаянкой Ван Цян. Ещё легче справились с соперницами Элина Свитолина и Каролина Возняцки, на двоих проиграв только 9 геймов.



Анжелике Кербер больше проблем доставил дождь, нежели Ана Конюх. Сразу после выигрыша немкой первой партии над стадионом начало накрапывать, судье пришлось ненадолго прервать встречу, но уже через пять минут игра возобновилась.



В пятницу первыми на дубайские корты вышли Возняцки и Севастова. В первой партии теннисистки уверенно держали геймы на своих подачах, но при счёте 3:4 не в свою пользу латвийка вдруг опустила руки и позволила сопернице уйти в отрыв. Каролина с первой попытки подала на сет. Вторая партия получилась упорнее — снова первой отдав брейк, Анастасия зацепилась на приёме и смогла сравнять счёт. В какой-то момент даже показалось, что она перехватила инициативу. Но тут же случились роковые 0:40 на своей подаче, датчанка сделала ещё один брейк и победу уже не отпустила.



Её соперница по финалу определялась в матче между Элиной Свитолиной и Анжеликой Кербер. И без того интригующая встреча (украинка выиграла у соперницы оба матча, когда та была первой ракеткой мира) становилась для немки особенно принципиальной — в случае победы в Дубае Кербер вернула бы себе трон WTA-тура.



Теннисистки вышли на только что высушенный корт, и Элине уже в третьем гейме удалось сделать брейк. Анжелика вскоре отыграла отставание, но сразу после этого отдала три гейма кряду. Виной тому стали бесконечные ошибки, причём не только на задней линии, но и пять двойных. Игру украинки образцово-показательной назвать было нельзя, но в целом она провела сет куда стабильнее.



Уже через 27 минут после начала второго сета на табло горели цифры 6:3, 5:2. Казалось, Элина окончательно похоронила шансы соперницы на возвращение лидерства в рейтинге по итогам Дубая. Но тут, как обычно и бывает в женском теннисе, Кербер вдруг осознала, что терять ей нечего, а Свитолина, напротив, стала сорить срывами. Квинтэссенцией этих метаморфоз стала двойная ошибка украинки на брейк-пойнте. При счёте 6:5 Кербер, каких-то 20 минут назад находившаяся в шаге от поражения, вышла подавать на сет. Тут уже Элина раскрылась и постаралась сыграть максимально агрессивно, что принесло плоды — она перевела сет на тай-брейк. В решающем гейме преимущество Свитолиной, которая куда стабильнее провела матч в целом, реализовалось в полной мере. Сразу же завладев преимуществом, она оформила третью победу над Кербер подряд и выход в финал.



Убедительная победа Свитолиной

В финале — редкий случай в женском туре — не было действительно явного фаворита. И Элина, и Каролина проводили яркую неделю, до этого провели только один матч (украинка выиграла на тай-брейке решающего сета), да и в феврале демонстрировали отличную форму — Свитолина победила в Тайбэе, а Возняцки только что добиралась до финала в Дохе.



Матч и начинался так же ровно, но уже в пятом гейме будущее преимущество Элины обрело отчётливые формы. Она играла гораздо активнее соперницы, а ошибались девушки почти поровну. Каролина часто выходила к сетке, но почти всякий раз получала от соперницы обводящие удары. Выиграв сет, Свитолина с места в карьер начала и вторую партию. Датчанка тут же вернула утерянную подачу под ноль, правда, это обострило интригу только на несколько минут. Статистика по итогам матча ярко демонстрирует преимущество украинки — она сделала 23 виннера при 25 невынужденных ошибках, Возняцки же и выигрывала меньше, и ошибалась чаще (10−27). Выиграв со счёта 1:2 пять геймов подряд, Элина впервые в карьере подняла над головой кубок турнира «Премьер 5», а также обеспечила себе попадание в топ-10 с понедельника — новый рекорд как лично для неё, так и для украинского тенниса.

Дубайский багаж Макаровой и Весниной

Олимпийские чемпионки Рио не очень удачно выступили в одиночном турнире и всё внимание решили сосредоточить на парном выступлении, тем более что сезон для них складывался пока не без трудностей. Без проблем преодолев второй круг, россиянки вытащили чемпионский тай-брейк против Остапенко/Дабровски в четвертьфинале, а в ½ разгромили дуэт Мирза/Стрыцова. В финале Елене и Екатерине предстояло сразиться с Андреа Главачкой и Шуай Пэн.