Веснина и Макарова выиграли турнир WTA в Дубае в парном разряде

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В финальном матче россиянки, «посеянные» под вторым номером, победили чешку Андреу Главачкову и китаянку Пэн Шуай (6-й номер «посева») со счетом 6:2, 4:6, 10:7. Матч несколько раз прерывался из-за погодных условий.