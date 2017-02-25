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https://sport.mail.ru/news/tennis/28891267/
25 февраля 2017, 20:17 | Теннис | ТАСС

Веснина и Макарова выиграли турнир WTA в Дубае в парном разряде

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина победили в парном разряде на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (общий призовой фонд $2,36 млн).

В финальном матче россиянки посеянные под вторым номером победили чешку <span class=error>Андреу</span> Главачкову и китаянку <span class=error>Пэн</span> <span class=error>Шуай</span> со счетом 6:2 4:6 10:7. Увеличить
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В финальном матче россиянки, «посеянные» под вторым номером, победили чешку Андреу Главачкову и китаянку Пэн Шуай (6-й номер «посева») со счетом 6:2, 4:6, 10:7. Матч несколько раз прерывался из-за погодных условий.

Веснина и Макарова в парном разряде побеждали на Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014), Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также на Итоговом турнире WTA (2016).
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