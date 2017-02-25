Веснина и Макарова выиграли турнир WTA в Дубае в парном разряде
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина победили в парном разряде на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (общий призовой фонд $2,36 млн).
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В финальном матче россиянки, «посеянные» под вторым номером, победили чешку Андреу Главачкову и китаянку Пэн Шуай (6-й номер «посева») со счетом 6:2, 4:6, 10:7. Матч несколько раз прерывался
Веснина и Макарова в парном разряде побеждали на Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014), Олимпийских играх 2016 года в
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